Pandemia también cambió el Informe de la Rectora de UV; ahora será virtual

Por primera vez en sus 24 años de autonomía, la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) rendirá su informe anual de actividades de manera virtual debido a las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19.



A diferencia de años anteriores, la rectora Sara Ladrón de Guevara cumplirá con este ejercicio a distancia y desde la Rectoría de la Casa de Estudios, no en el Centro Cultural Tlaqná, en el Campus de la Cultura, las Artes y el Deporte.



De acuerdo con el formato previsto, el Consejo General Universitario, máximo órgano de autoridad de la UV, sesionará de manera virtual desde la Sala de Juntas de Rectoría. Los consejeros universitarios participarán mediante registro en la plataforma interna de la UV.



En la sesión, de manera presencial y con sana distancia, participará la rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, del secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso y el secretario de Desarrollo Institucional, Octavio Ochoa Contreras, además del abogado general de la UV, Alberto Islas.



La comunidad universitaria puede seguir la transmisión a través de TeleUV y Radio Universidad Veracruzana a partir de las 10:00 horas, en donde la Rectora ofrecerá un video y posteriormente un mensaje con motivo de su informe.



Esta vez, la UV no entregará doctorados Honoris Causa, sino que estos se programarán para una sesión posterior. Como en otras sesiones solemnes, no hay procesos de votación o participación de los consejeros.



Cabe destacar que es la segunda ocasión en la historia de la UV como institución autonóma que el Consejo General sesionará de manera virtual y a distancia.



La primera ocasión tuvo lugar el 21 de agosto, con la participación de 92 por ciento del pleno representado en 388 consejeros universitarios. En dicha sesión se dio aprobación a asuntos de la vida interna de la Máxima Casa de Estudios.