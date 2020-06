Pandemia también detuvo crecimiento de lucha libre, en Coatepec

El Presidente de Ursus Promotora y Tony Arena, Erick Alcántara Ceballos, indicó que a través de la página oficial de “Lucha Libre Coatepec” se sube información para los aficionados con la finalidad de mantener activo este deporte.



Y es que dijo que apenas se empezaba a rescatar la lucha libre en Coatepec, cuando llegó la pandemia y se tuvieron que suspender estos espectáculos.



“Tratamos de mantener activa nuestra página de Lucha Libre Coatepec, hemos entrevistado a luchadores, pláticas donde conocemos más de ellos de manera personal y profesional, es para mantenernos activos pues apenas se empezaba a trabajar en este tema”, detalló.



Aseguró que los luchadores entrenan en sus casas y hay quienes tienen un ring; sin embargo, no van a la misma hora para evitar contacto con otros compañeros.



“Los luchadores se ejercitan en sus casas, no pueden entrenar como se debe, en algunos casos tienen el ring y van a diferentes horas, pero hacen ejercicio en su casa principalmente, son luchadores de Coatepec, Banderilla y Xalapa”, mencionó.



Agregó que tendrán que esperar a que el Ayuntamiento de Coatepec determine en qué momento se podrán hacer estos espectáculos y las medidas de prevención.



“Mantendríamos el costo cuando se regrese. La última lucha fue en febrero, tenemos medio año sin luchas. Estaremos a la espera que se reabran estos espectáculos, no tenemos más que esperar, no hay opciones, en este caso nos tiene que decir el Ayuntamiento cuando podríamos generar un evento así y con qué medidas de prevención”, finalizó.