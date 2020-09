Pandemia y conflictos con pobladores retrasan obras carreteras en Veracruz: SCT

La emergencia sanitaria por la enfermedad del SARS-CoV-2 y la "problemática social" afectan la construcción de dos autopistas en el Estado de Veracruz, admitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un informe.



Es el caso de la Cardel-Poza Rica y la Tuxpan-Tampico, en donde la dependencia federal no pudo especificar una fecha de conclusión de las obras.



En el caso de la Cardel-Poza Rica, SCT refiere que el tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora reporta un avance físico de obra de 94.85 por ciento, aunque a la vez prevé concluir dicho proyecto en el último trimestre (octubre-diciembre) de 2020.



"Debido a que existen eventos de fuerza mayor generados por la problemática social presentada en el Ejido Paso Largo y aunado a la situación de emergencia sanitaria que prevalece en el país por el Coronavirus COVID-19", revela el informe de la Subsecretaría de Infraestructura.



Dicha "problemática social" citada por SCT se refiere al conflicto de la desarrolladora Mota Engil con pobladores de Zanjas de Arena, Cabellal, Sonzapotes, Úrsulo Galván, Benito Juárez, Nuevo Faisán, Ejido Emiliano Zapata y Ejido el Pital en San Rafael.



Incluso el 31 de agosto de 2020, el Alcalde de San Rafael Daniel Lagunes clausuró dicha obra por no cumplir con los permisos y la documentación de parte del Gobierno Municipal; y en donde el Edil advirtió con no emitir concesiones para Mota Engil en tanto no cumpla con los compromisos de los pobladores.



(https://www.alcalorpolitico.com/informacion/Alcalde-de-san-rafael-clausura-obra-de-la-autopista-cardel-poza-rica-324628.html#.X1KJJ3lKjIU)



En cuanto la Tuxpan-Tampico, SCT refiere que dicha obra reporta un avance físico de 93.99 por ciento y por lo tanto, se prevé concluir el restante 6.1 en el último trimestre de 2020.



En ésta, igual la SCT evidencia una falta de avance por la emergencia de COVID-19 y por el conflicto en el entronque Los Gil (Cerro Azul).



En este entronque, pobladores de 25 congregaciones exigen construir un acceso de la cabecera cerroazulense a la autopista y con lo anterior se beneficiarían a cinco municipios colindantes.



Esto motivó el surgimiento del Movimiento de Acceso Directo de la Autopista Tuxpan-Tampico y en donde piden se le dé paso en el tramo Ozuluama-Tampico por medio de cuatro puentes.