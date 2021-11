El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del Estado de Veracruz, José Luis Lima Franco, señaló que pese a la pandemia de COVID-19 y los fenómenos meteorológicos como el huracán Grace, los ingresos del Estado se han seguido fortaleciendo al tiempo que se reduce el gasto corriente en la actual administración.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.Tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal precisó que estas acciones se están ejecutando sin afectar los programas prioritarios, el pago de la nómina y las obras de infraestructura.“Simplemente eliminando estos gastos excesivos, lujosos que ha comentado el Gobernador y todo esto de la mano de un uso eficiente de los recursos, honesto y transparente, que ha hecho que podamos, a pesar de este choque tan fuerte como es el tema del COVID y el reciente del huracán, hacer un gran esfuerzo en el Estado”, manifestó.Lima Franco recordó que otras entidades federativas lo que hicieron en los primeros meses de la emergencia sanitaria por el Coronavirus fue endeudarse a corto plazo, mientras que Veracruz no lo hizo, sino que hizo reajustes y redestinó el gasto al Sector Salud.“Con el tema del huracán hemos trabajado coordinadamente con la Federación, esa buena relación que existe entre el Gobernador y el Presidente y lo que resta del tema de infraestructura los estaremos afrontando a través de inversión del Estado, de recursos estatales y federales, sin afectar el tema financiero”, expuso.El funcionario refirió que este año se siguió con la política de austeridad, de contención del gasto y de saneamiento financiero que se implementó desde el inicio de la administración de García Jiménez.“Continuamos con esta gran tarea de ir saneando la deuda, prácticamente de 2018 a esta fecha de cierre, estamos reduciéndola en casi 5 mil millones de pesos. Ha sido un trabajo muy fuerte pero es parte de los compromisos que se había hecho como gobierno”, manifestó.Recordó que uno de los pasivos institucionales que se liquidó fue el de la Universidad Veracruzana (UV) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que rondó los 3 mil 300 millones de pesos y que provenía de Gobiernos pasados.“Seguimos fortaleciendo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a las pensiones, se siguió fortaleciendo la reserva técnica a diferencia de administraciones pasadas donde se tomaba incluso de las reservas. Nosotros, al contrario, la hemos fortalecido y a la fecha ha tenido un aumento de casi 500 millones de pesos”, dijo.Otro de los adeudos saldados ha sido el que se tenía con el SAT desde administraciones anteriores, sumando un pago de cerca de 12 mil millones de pesos.“Seguimos fortaleciendo al Estado y eso se ha visto reflejado en mejores calificaciones, prácticamente a un escalón de tener las calificaciones más altas que existen en el sector financiero y eso también le da seguridad a los veracruzanos de que se está teniendo un manejo transparente y con eficiencia de los recursos”, enfatizó.Gracias a esta manera de llevar las finanzas públicas, añadió, se logró destinar más recursos a la inversión pública y a obras en todo el Estado y no sólo a aquellas de “relumbrón” que se acostumbraban en el pasado.“Que se vea el beneficio para los veracruzanos, que se reduzcan los niveles de pobreza, que se mejoren los índices de desarrollo humano. Lo vimos en los recientes indicadores de pobreza donde Veracruz tuvo una reducción y fue gracias a este esfuerzo por incrementar la inversión pública”, reafirmó.El integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez aseguró que a tres años de tomar las riendas de la SEFIPLAN se han ido cumpliendo los objetivos financieros y así lo confirman los indicadores y el semáforo de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que revisa los niveles de sostenibilidad de la deuda.“Ahí están las calificaciones de HR Rating, Moody’s, Standard & Poors, son calificadoras internacionales que lo que revisan son los números, las variables, los temas de ingresos, de gastos, de deudas, entonces eso le da transparencia”, expuso.Apuntó que esto también genera confianza para el sector financiero y para los inversionistas que verán al actual Gobierno veracruzano como uno responsable, sólido y que cumple, y que por tanto, se puede invertir y con ello generar empleo y reactivar la economía.José Luis Lima Franco refirió que se sigue comprobando que los pagos por adeudos que reclaman proveedores realmente corresponden a bienes que se entregaron, servicios que se realizaron u obras que se hicieron en su momento.“Es un trabajo muy minucioso. No podemos tomar a la ligera y pagar por pagar. Al final son recursos de los veracruzanos, entonces tenemos que tener la certeza de que esos pasivos están totalmente validados. Hay un gran trabajo con las contralorías, con las unidades administrativas, que tienen que ir validando estos pasivos y conforme ocurra, irlos pagando”, expresó.De igual modo, cuestionó que las administraciones pasadas no sólo dañaron las finanzas estatales al no pagar, sino que no dejaron la documentación soporte de esos adeudos, por lo que se debe repetir el proceso, que puede ser lento, pero que se tiene que realizar.“Seguimos pagando y gracias a estas estrategias financieras pudimos hacer un convenio con Nacional Financiera (NAFIN) para a través de este facturare poder ir pagando a proveedores y contratistas y podemos decir que en este 2021 estamos pagando cerca de 200 millones de pesos”, comentó.Insistió que en la medida en que se vayan generando economías producto de la austeridad y contención de gasto, “harán el esfuerzo” de liquidar estos pasivos, pero aclaró, sin descuidar la obra pública en la Entidad.El responsable de las finanzas públicas en Veracruz aseguró que el Ejecutivo está generando las condiciones para que lleguen empresas de talla internacional al Estado, mejorando la infraestructura y dando certeza de que sus inversiones no van a verse afectadas por decisiones en el futuro.“Lo que nos corresponde es generar las inversiones, trabajar en mejorar estos indicadores, mejorar la calificación y darle certeza no solamente a los veracruzanos, sino también a los inversionistas y en ese sentido trabajar de la mano con el sector empresarial para brindarles la infraestructura necesaria y las facilidades, incluso hasta incentivos fiscales”, sostuvo.En ese sentido, expuso que se busca aprovechar el proyecto del Corredor Interoceánico que conectará a Coatzacoalcos con Salina Cruz, Oaxaca, que desarrolla el Gobierno Federal, para lograr que empresas se instalen en el sur de Veracruz.“Se están generando las condiciones y creemos que es cuestión de tiempo para que la inversión extranjera, así como ha llegado en los últimos años, continúe llegando y eso se vea reflejado en un mejor bienestar para los veracruzanos”, resaltó.El funcionario estatal detalló que el reto para el siguiente año será aumentar la recaudación tributaria propia, tanto en impuestos como en derechos estatales, para lo cual se requiere primero recobrar la confianza de la ciudadanía.“No les podemos pedir que paguen sus impuestos sobre las nóminas, sus derechos vehiculares, y la verificación de sus vehículos si no tienen confianza en nosotros. Por eso hemos hecho mucho énfasis en los números, en los indicadores, en las variables, en la calificación crediticia”, explicó.Señaló que en la medida en que los veracruzanos contribuyan al fisco estatal habrá más recursos para destinarse a infraestructura carretera, hospitalaria, hídrica y de saneamiento, así como en acciones en favor de los que menos tienen.“El compromiso es seguir teniendo un uso eficiente de los recursos, administrar los recursos de manera honesta, transparente, con disciplina financiera y que esos recursos se vean traducidos en mejor infraestructura, en mayores obras públicas y que a su vez se vea reflejado en un mayor bienestar para todos”, concluyó.