Panteón “5 de Febrero” de Xalapa estará cerrado durante Día de Muertos

El histórico panteón “5 de Febrero” en Xalapa permanecerá cerrado durante las festividades del Día de Muertos, Todos los Santos y Fieles Difuntos, para visita, así como para eventos públicos alusivos a estas tradiciones, pues el Ayuntamiento capitalino planea un proyecto de rehabilitación del inmueble.El regidor XIII Alfonso Marcos García Castillo, que encabeza la Comisión edilicia de Registro Civil y Panteones, explicó que la decisión de cerrar el panteón más antiguo de la capital al público es por la falta de mantenimiento que el inmueble enfrenta por décadas.Es por lo anterior que tras la recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se mantendrá cerrado y se presentará un proyecto de reestructuración ante ese organismo para que lo avale y se pueda dar inicio a los trabajos.“El panteón 5 de Febrero no se va habilitar o hasta ahora no se tiene autorizado la apertura como anteriores años para eventos culturales, porque es un panteón histórico al cual no se le ha dado el debido mantenimiento, la debida reestructuración histórica como se debe. Un servidor se reunió con el titular del INAH en el Estado y a nivel Xalapa para plantear un proyecto de restauración. Primero se tiene que hacer un proyecto ejecutivo, posteriormente se hace un registro en la plataforma del INAH y a partir de ello se propondría al Alcalde cuándo se propondría para hacerlo por etapas”, expuso.De igual modo, el edil adelantó que se tiene prevista la restauración de tumbas históricas, así como diversas acciones como son el alumbrado y mejora de la imagen del inmueble que alberga las tumbas del ex gobernador Juan de la Luz Enríquez y el pedagogo suizo Enrique C. Rébsamen.Es por lo anterior, que se tiene previsto que antes de finalizar el presente año 2022 se cuente con el proyecto, para que el recurso para tal fin se incluya en el presupuesto del siguiente año.“La restauración es desde las tumbas históricas, evidentemente un tema de alumbrado público, conservación de imagen urbana, eso es lo que se tiene pensado hacer. Sobre el recurso económico no podría dar una cifra, es a través de etapas. Entonces el alcalde dirá cuál sería la primera. Lo queremos presentar para finales de este año, a principios del próximo para que en el presupuesto se tenga contemplado”, detalló.Finamente, Alfonso Marcos García adelantó que para estas festividades de Día de Muertos se planteó un operativo para facilitar la visita de los ciudadanos a los panteones Palo Verde y Bosques del Recuerdo, donde participan dependencias estatales como SSP, Salud y PC.“En cuanto al tema de Todos Santos ya se ha solicitado el apoyo de Seguridad Pública para que, de atención, incluso Protección Civil para que de atención a los usuarios de los panteones Palo Verde y Bosques de Xalapa”, finalizó.