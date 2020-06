Panteón Jardín, en Veracruz Puerto, ya es casi basurero; reclaman a Limpia Pública

Usuarios y comerciantes del Panteón Jardín Veracruzano, en la ciudad de Veracruz, denunciaron la acumulación, tanto del mismo cementerio y del crematorio.



Afirman que el servicio de Limpia Pública tarda hasta 3 semanas en acudir, en tanto, tienen que soportar malos olores, el foco de infección y riesgo sanitario.



La basura se acumula justo a la entrada del panteón; hay desechos orgánicos y plásticos.



"Lo que está saliendo del crematorio son esas bolsotas negras. No ha venido la basura y se juntan las bolsas grandes y las tiran. A veces son hasta 2 o 3 semanas que no vienen y se juntan los desechos de flores y del crematorio", dijo Sandra Aguilar, comerciante.



Están preocupados porque el crematorio del Panteón Jardín este desechando de manera irregular los restos que utilizan.



"No se que sea. Es algo que ya se quemó", dijo.



Afirman que esto es un foco de reproducción del mosco transmisor del dengue porque hay llantas, botellas y estancamiento de agua.



Hacen un llamado a las autoridades de Limpia Pública para que acudan a recoger los desechos.