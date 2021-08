Panteón Municipal de Veracruz Puerto ya no recibirá a foráneos

El Panteón Municipal de Veracruz ya no tiene espacio, por lo que ya no recibirá inhumaciones de personas foráneas, sólo atenderá a fallecidos del puerto.



La regidora con la Comisión de Panteones, Rosario Vera, indicó que tan sólo en julio, de las 129 inhumaciones que hubo, 107 fueron de personas de Boca del Río y Medellín.



"Nosotros recibíamos de otros municipios. Espacios para el municipio de Veracruz Puerto sí hay, los espacios se empiezan a liberar cuando se hacen las exhumaciones, si nosotros hoy hacemos 10 exhumaciones tenemos espacio para nosotros. En el mes de julio entraron 129, fueron 129 inhumaciones, de las cuales 107 fueron de otros municipios, esto ha provocado que efectivamente los espacios se han reducido para todos", dijo.



Agregó que inclusive hay servicios del extranjero que demandan espacio en el Panteón Municipal.



Además de que otros cementerios están cerrados debido a la crisis sanitaria y la gente acuden a llevar a sus difuntos al puerto de Veracruz.



"De otros municipios, de otros Estados e inclusive vienen del extranjero, los traslados se hacen el panteón municipal, el problema es que de otros municipios tienen sus panteones cerrados, ellos no se han preocupado, nosotros llegamos a un limite que nuestro panteón ya nos estamos acabando".



El panteón se está quedando sin espacio y por ello se reservarán para los ciudadanos del puerto.



Hasta el momento se llevan realizadas más inhumaciones de las exhumaciones que se hicieron el año pasado "nosotros apoyamos, tiene dos años, el año pasado aprobamos 710 exhumaciones, las cuales nos las acabamos, hemos sepultado hasta el día ayer 810 inhumaciones ya nos las acabamos por eso necesitamos liberar espacio con las exhumaciones", finalizó.