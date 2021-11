Panteones de Veracruz vuelven a la vida por el Día de Muertos

Los cementerios de Veracruz están abiertos y con afluencia importante de personas que desde las 7 de la mañana ya esperaban el ingreso para visitar a sus difuntos.En el Panteón Jardín no se permite el acceso a los niños y se exige el uso del cubrebocas, sin embargo, esto ha generado molestia, lamentó el administrador del camposanto, Alejandro Antonio Herrera"Con cubrebocas, algunos no obedecen, se les explica y se les dice y el que quiere regresa y compra y otros se meten, se pasan corriendo. No hay límite de personas, no se puede, la gente es necia y si les dice uno que no y luego hasta se cruzan por arriba", dijo.Este panteón está abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde y hasta la 4 de la tarde se permite el acceso.De acuerdo con la administración, desde hace una semana la afluencia al panteón empezó a incrementar y durante este 2 de noviembre esperan un repunte mayor."Llegué a las 7 y ya había gente. Desde toda la semana pasada la gente está entrando, hoy llegó un poco más y mañana más".Debido a la pandemia durante el año pasado permanecieron cerrados, aun así hubo personas que exigieron la entrada dado que son propietarios de los terrenos.Según la tradición, este 1° de noviembre, las almas de los niños que fallecieron regresan a visitar a su familia y sus familiares van a verlos al panteón, por ello, como hace 13 años Fernanda, acude a la tumba de Miguel, su hijo que vivió unas horas y que extraña todos los días.Solo faltó el año pasado en que estuvieron cerrados los panteones, pero en este, además de su altar en casa, llegó desde temprano al cementerio para llevarle juguetes y su ofrenda, hacerle oración y recordarlo.“Es un alivio poder venir aunque se aun ratito. Para nosotros ha sido una tradición de año con año desde que nos faltó, es muy bonito creo yo es una de las tradiciones más bonitas que se deben rescatar. Le ponemos su altar en la casa y venimos un rato. Venimos temprano, traemos algo para comer, hacemos oración y estamos un rato”, dijo Fernanda Vázquez.Este día, las pequeñas tumbas se llenan de flores y juguetes. Los papás, hermanos y abuelos acuden a visitar a los niños que se adelantaron.Para las familias que este año regresaron a los panteones, es importante estar presentes este día.“Muy alegre de poder estar aquí con él, siento que él está presente cuando estamos. Este año que es el día que por tradición y convicción baja y puede estar conmigo. El año pasado pusimos ofrenda en la casa, fue triste no poder venir, pero en la casa sí, estuvimos con él”, contó Silvia Hernández, abuela de Miguel.Los panteones estos días tienen vida, es la presencia de la gente que acude a convivir con sus difuntos.“Es importante seguir recordando, ahí está escrito, siempre va estar en nuestra mente y en nuestro corazón”, dijo.Alrededor de 20 mil personas visitarán el panteón "Juan de la luz Enríquez", durante estas fechas de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Este día muchas se encuentran realizando limpieza en las tumbas de sus seres queridos."Tenemos mucha gente que ha venido desde el día sábado. Debido a que el año pasado estuvo cerrado, es que tenemos mucha gente visitando el cementerio, calculamos que sean alrededor de 20 mil personas las que vengan a visitarnos al cementerio", informó en entrevista el administrador del cementerio, Camilo Boschetti, Oliver.De igual forma el camposanto está siendo visitado por turistas todos los fines de semana y durante esta fecha, pues acuden a conocer las tumbas representativas como la del General Ignacio de la Llave, Rafael Delgado, la tumba de la Niña del Ángel, la Piedra del Gigante.Refirió que hoy se montarán 12 altares de diferentes escuelas que participarán en la noche de muertos organizada por el Ayuntamiento.Pero también refirió que tanto a los participantes como aquellas personas que acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos, se les ha pedido que porten obligatoriamente el cubrebocas, aunque ya las familias enteras pueden ingresar sin ningún problema y sin importar la edad.Este 1° de noviembre quedará abierto el panteón todo el día, será cerrado a las 4:00 horas del 2 de noviembre para volverse a abrir a las 8:00 horas y se cerrará a las 20:00 horas.Con información de Abigail Montoya, Elizabeth Aviña, Lissette Hernández