Panteones de Xalapa esperan 25 mil visitantes

Alfonso Marcos García Castillo, Regidor Décimo Tercero del Ayuntamiento de Xalapa, estimó que entre el 1 y 2 de noviembre habrá una afluencia de entre 10 mil a 25 mil visitantes en los tres panteones municipales de la ciudad: Palo Verde, 5 de Febrero y Bosques de Xalapa.Por ello, se estructuró un operativo para garantizar la seguridad de las personas, en el que participan la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de Protección Civil Municipal, con el apoyo de la Dirección General de Tránsito del Estado.Añadió que la Dirección de Regulación Sanitaria colocó mantas en los accesos e interiores de los camposantos en las que se exhorta a los familiares de los difuntos, a que en los floreros se coloque tierra en lugar de agua y flores artificiales en lugar de flores naturales, con la finalidad de evitar la propagación de moscos, sobre todo el transmisor de dengue.No obstante, expuso que independientemente de que se acata o no esa recomendación, en un plazo no mayor de nueve días, después del dos de noviembre, personal de las Direcciones de Medio Ambiente, de Panteones y de Limpia Pública, hará el retiro de las flores naturales que se coloquen en los de las tumbas.“De manera respetuosa el Ayuntamiento (de Xalapa) exhorta a que se sigan las medidas que se están colocando en los accesos de cada uno de los panteones (…) de manera que aquellos que no llegarán a atender por cualquier situación, estarán hasta nueve días las flores naturales colocadas en los floreros, posteriormente se reirán”.En el caso de las flores artificiales, dijo que esas podrán permanecer un poco más de tiempo, pero cuando se empiecen a deteriorar también serán retiradas.Señaló que el horario de los tres panteones de competencia municipal será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y se pide a los visitantes que acate las recomendaciones sanitarias como es el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial al momento del ingreso.Así también pidió a los usuarios que acudan a los panteones en orden y en tranquilidad, ya que habrá seguridad y monitoreo de Protección Civil; además, solicitó su colaboración para mantener esos espacios en las mejores condiciones de higiene y limpieza.