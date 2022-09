Papá de “Checo” Pérez vaticina que Sergio Gutiérrez será gobernador de Veracruz

Legisladoras y legisladores calificaron al Presidente de la Cámara de Diputados durante el primer año de la LXV Legislatura, Sergio Gutiérrez Luna, como un político equilibrado, que logró consensos entre todos los grupos parlamentarios, aplicó sus conocimientos técnicos y habilidades profesionales para conducir con temple los trabajos en el Pleno Legislativo.Después de su elección por amplia mayoría el 29 de agosto de 2021, Gutiérrez Luna tuvo una conducción “profesional, seria, equilibrada y equitativa” expresó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco.Resaltó que conducir los trabajos del pleno legislativo “no es un trabajo sencillo, requiere paciencia, requiere tolerancia, requiere poner a prueba habilidades profesionales, conocimiento técnico, y Sergio lo hizo bien. Es un buen Presidente” resaltó.El legislador secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Marco Antonio Pérez Garay - papá del famoso “Checo” Pérez, corredor de autos de Fórmula 1- puntualizó que Sergio Gutiérrez Luna, como Presidente de la Cámara de Diputados, siempre tuvo liderazgo y fue empático con quienes llegaron como legisladores por primera ocasión.“Nos tendió la mano. Se comportó como un gran amigo. Le deseo todo el éxito. Estoy seguro que será el próximo gobernador de Veracruz” expresó.El perfil académico fue resaltado por la diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos quien refirió que Gutiérrez Luna, con maestría y que busca el doctorado, es un experto en materia electoral y su perfil es necesario ahora en la Reforma a la Democracia que será discutida en este segundo año legislativo.“Es una persona que toma las decisiones con mucho razonamiento, que no se pierde porque no es una persona que se enoje fácilmente. Yo creo que ese temple que lo caracteriza es lo que le permitió desarrollar y desenvolverse muy bien como Presidente de la Cámara de Diputados”, agregó Almazán Burgos.El presidente de la Comisión de Marina, Jaime Martínez López, dijo que le sorprendió la forma en que el diputado Gutiérrez Luna hizo su labor para consensuar, para armonizar, para debatir, para llevar a todos los diputados y a los grupos parlamentarios a buen fin.La diputada federal chiapaneca, principal representante de los docentes mexicanos, Sonia Rincón Chanona, expreso su admiración, cariño y reconocimiento por el trabajo que logró hacer nuestro amigo y compañero Sergio Carlos Gutiérrez Luna.“Siempre presto con todos los diputados, a todas las fracciones. Siempre se le vio en él una dirección en la Mesa, bien conducida, con buen ánimo. Presto a todas las necesidades. A todas las peticiones que los diputados le hacen. Él siempre estuvo en concordia con todos”, comentó.Salma Luévano Luna, presidenta de Comisión de Diversidad, comentó que su también paisano, “es un hombre muy sencillo, con una mentalidad progresista, muy progresivo y en lo personal como parte de la población de la diversidad puedo decir que esos personajes son clave para nuestra política, para estos espacios que necesitamos y que además son grandes aliados”.Mónica Herrera Villavicencio, también diputada federal veracruzana, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dijo estar orgullosa de su paisano a quien calificó de persona íntegra e imparcial “y se condujo con mucha seriedad en todas las sesiones donde estuvimos presentes; le agradezco por la paciencia que tuvo con todos nosotros, le deseo el mayor de los éxitos”, comentó.“Me he sentido representada por su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y como diputado federal porque también representa a todas las mexicanas y los mexicanos” expresó Andrea Chávez Treviño, diputada federal de MORENA, originaria de Ciudad Juárez, integrante de la Comisión de Juventud.Añadió “de manera extraordinaria su labor ha sido reconocida no solo por una servidora sino por todas las y los integrantes de nuestro grupo parlamentario. Cuenta con todo el apoyo de nuestro grupo y de nuestro partido”.En tanto, la diputada federal Selene Ávila Flores, secretaria de la Comisión de Salud, destacó que se vivieron momentos ríspidos durante el primer año legislativo, sin embargo “mi querido amigo Gutiérrez Luna, siempre buscó ser plural, incluyente, le dió la voz a todas y a todos las y los legisladores”“Tuvimos un gran Presidente al frente de la Mesa Directiva. Es un legislador de Morena, es un legislador veracruzano, es un legislador que tiene una carrera extraordinaria, que además cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados que integramos la Coalición Juntos Hagamos Historia en esta LXV Legislatura” expresó el legislador Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.Por su parte, el legislador federal Mario Rafael Llergo Latournerie –también representante de Morena ante el Consejo General del INE- destacó el trabajo, capacidad, talento y visión del Presidente de la Cámara de Diputados, “lo reconozco y lo felicito por el extraordinario trabajo al frente de la Presidencia de la Mesa Directiva. Sergio es un referente de nuestro Movimiento de Regeneración Nacional. Lo felicito por su desempeño”.“Mi agradecimiento porque siempre estuvo presto para ayudar al trabajo del resto de los diputados que en algunas ocasiones se nos atora y que vamos ahí y tenemos un consejo. Muchas gracias a Sergio Gutiérrez Luna” expresó la legisladora federal, Susana Prieto Terrazas, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.Finalmente, la diputada federal Rosangela Amairany Peña Escalante, secretaria de la Comisión de Justicia, destacó que el Presidente de la Cámara de Diputados del primer año de la LXV Legislatura siempre generó consensos, transitando de una manera neutral, dándole siempre su lugar al Grupo Parlamentario de Morena y a los demás grupos parlamentarios.