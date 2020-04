Papantecos no dejarán pasar turistas a playas, temen contagiarse de coronavirus

Habitantes de comunidades de Papantla decidieron cerrar sus playas debido a que están llegando visitantes de otros estados y temen contagiarse de coronavirus



La agente municipal Karina Santes Olmedo mencionó que carecen de servicios médicos, además de que la unidad médica más cercana se encuentra en la localidad de Carrizal y es ambulatoria.



Dijo que existe temor, por lo que en coordinación y unión con palaperos, ciudadanos y comité de salud de esta localidad, se tomó la decisión de cerrar el acceso a sus playas.



"Pido su comprensión a todos los que año con año nos visitan. Eviten acudir a nuestras playas, nosotros también nos estamos cuidando, ustedes hagan lo mismo, no se expongan, no expongan a sus familias y no pongan en riesgo la salud de nuestra localidad", expresó la autoridad.



Dijo asumir la responsabilidad de las molestias que estas medidas pudieran causar, resaltando es mejor hacer algo para proteger a los niños, los ancianos, los diabéticos, hipertensos y población en general, y no cargar con la culpa de que se pudo hacer mucho y se realizó cuando ya era demasiado tarde.



Asimismo pidió a los ciudadanos que están en otros estados trabajando y que sienten el amor de su familia y quisieran estar con ellos en esta Semana Santa que se cuiden, que acaten los comunicados de salud de los estados o ciudades donde se encuentren, asegurando que sus familias están en buenas manos.