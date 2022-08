Papás de Veracruz Puerto sufren con el regreso a clases; ahorros no alcanzan

Las madres y padres de familia señalan que este regreso a clases les está pegando con todo en las finanzas, todos los productos han incrementado su precio, los ahorros no han sido suficientes para cubrir todos los gastos.Consideran que las listas de útiles y demás requerimientos han sobrepasado las posibilidades económicas, aun así señalan deben cumplir, sólo esperan que todo lo que piden sí sea usado en el ciclo escolar.“Estamos muy apretados, hay que ir como rapiña, seleccionando, a ver qué blusita, playerita, está más barato para cumplir con los requisitos de la Secretaría (de Educación), no sé qué les pasó que pidieron mucho sabiendo cómo está la situación”, dijo Lidia, madre de familia.Para otros, es aún más complicado porque deben cubrir colegiaturas e inscripción de escuelas privadas.“Todo subió, útiles, las colegiaturas, todo está más caro”, señaló América.El presupuesto realizado hace un mes, ha subido mucho, con el aumento constante de todos los productos.“Cuando nos dieron la lista calculé gastarme unos mil pesos, ahorita que compramos fueron casi 2 mil sólo de útiles, piden que libretas cosidas, falta mochila, zapatos, uniformes los compré cuando regresó presencial, me lo ahorré ahorita, pero el gasto ya se hizo”, dijo Rodolfo, padre de familia.Para muchos padres los gastos se van incrementando porque tienen más de un niño que va a la escuela.