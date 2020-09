Papás pospusieron compra de uniformes, pero gastaron en “laps”, tablets o celulares

Ante el inicio del ciclo escolar, algunos giros han reportado bajas en sus ventas, señaló Atenea Marino Chicatto, vicepresidenta de la Canaco en Orizaba.



Indicó que si bien se trata de un inicio de clases atípico y los padres no gastaron en uniformes, se crearon otras necesidades, por ejemplo en aparatos electrónicos como computadoras, lap tops, tablets y celulares.



Merino Chicatto recordó que una característica de este nuevo ciclo es que será con clases a distancia, por lo que las familias tuvieron que invertir en estos equipos, sobre todo si tienen más de un hijo.



Indicó que las compras se hicieron a pesar de que estos artículos incrementaron su valor entre 10 y 15 por ciento, lo cual se debió al aumento de precio del dólar y a que la mayoría de estos aparatos son importados.



Comentó que debido a que los padres de familia atendieron esas necesidades, la ventas de otro tipo de productos bajaron y así lo reportaron los empresarios.



Mencionó que se pensó que con la apertura de todo el centro y la reanudación de las actividades económicas por el cambio de semaforización se iban a recuperar las ventas, pero al momento no ha sido así y no se sabe cuándo pueda repuntar la economía.