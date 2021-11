Para 2022, aumentará impuesto predial en ocho Ayuntamientos de Veracruz

Para el 2022, sólo ocho Ayuntamientos de Veracruz aprobaron incrementar el impuesto predial y el resto, 204, mantendrán vigente la tarifa que se aplicó este 2021.Los Ayuntamientos que incrementarán la tarifa del impuesto predial a partir del 1° de enero de 2022 son Camarón de Tejeda, Córdoba, Las Vigas de Ramírez, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Soconusco, Tlacojalpan, Tlilapan y Zentla.Esos Ayuntamientos, cuyas autoridades concluyen su periodo constitucional el 31 de diciembre de este año, actualizaron las Tablas de Valores Catastrales Unitarios de Suelo y Construcciones, que sirvieron de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el Ejercicio Fiscal del año 2022.No obstante, la recaudación de dicho impuesto con el aumento respectivo será cobrada por las nuevas autoridades municipales.Cabe mencionar que los presidentes municipales de Tepetlán y Tonayán fueron los únicos que notificaron oficialmente al Congreso del Estado la decisión de no aumentar la tarifa del impuesto predial para el próximo año.Los 202 Ayuntamientos restantes no hicieron efectiva la atribución de modificar sus tablas de valores catastrales o bien, solicitar expresamente la prórroga de la vigencia, por lo que se dio por presentada las tarifas vigentes de este año y en consecuencia, no aumentarán para el 2022.