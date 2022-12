Para 2023, 15 ayuntamientos incrementarán tarifas de impuesto predial

En la víspera del año nuevo, 15 ayuntamientos de Veracruz ya están formalmente autorizados para incrementar las tarifas del impuesto predial; el resto, 197, mantendrán las tarifas que aplicaron este 2022 que está por concluir.Los únicos ayuntamientos que solicitaron autorización al Congreso del Estado para actualizar las Tablas de Valores Catastrales Unitarios de Suelo y Construcciones fueron:Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.En el resto de los municipios, las tarifas del impuesto predial serán las mismas que se cobraron en este 2022.Después del análisis y de la opinión técnica de la Dirección General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado, se concluyó que el objetivo de los 15 ayuntamientos es fortalecer la Hacienda Municipal, además, tienen autonomía para realizar la propuesta de actualización de tablas catastrales.Mientras que los demás ayuntamientos no presentaron sus respectivas propuestas de actualización, por lo que se prorrogó para el ejercicio fiscal 2023, la vigencia de los valores unitarios de suelo vigentes en el 2022.Cabe mencionar que la Ley de Catastro del Estado señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de Valores entre el 1 y el 30 de mayo de cada año, y si al concluir la vigencia, alguno o algunos no presenta las actualizaciones, se prorrogarán para el siguiente año las tarifas que están vigentes en el actual ejercicio fiscal.La gran mayoría de los municipios no hizo efectiva la atribución de presentar la actualización de las tablas catastrales, ya sea para modificarlas o para solicitar la prórroga de la vigencia, por lo que los ayuntamientos que no solicitaron modificación deberán utilizar, para el año 2023, los valores del presente ejercicio fiscal.