Para acabar con abortos, plantean adopciones antes del nacimiento

Para que las mujeres no aborten, se les pueden ofrecer alternativas como la adopción antes del nacimiento, afirmó el presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF) en Xalapa, Gustavo Balderas, durante la Marcha Nacional por la Mujer y la Vida 2022, realizada la mañana de este domingo.Al aclarar que abogar “por la vida” no va contra los derechos de las mujeres, explicó que la maternidad es intrínseca a la mujer y cuando ella decide tener un hijo hay que respetarlo, pero el aborto “es una forma de quitarle valor a la vida”.Además, Balderas exhortó a las mujeres a tomar “decisiones correctas”.“Ningún embarazo es producto de la causalidad, una mujer decide tener relaciones sexuales y eso puede producir un embarazo, los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, lo que le pedimos a las mujeres es que razonen, que amen su cuerpo, que lo respeten”, dijo.Sobre el derecho a abortar, esto lo calificó como contradicción de los derechos humanos, pues “no puede ser un derecho aquello que va en contra de otro derecho, el derecho fundamental es la vida”.Sobre la interrupción del embarazo en casos de violación, alegó que en dado caso “el único que se muere es el inocente”.“El que no tuvo culpa de nada, lamentablemente en México no se está fomentando la cultura de la denuncia, lo que nosotros quisiéramos es que creciera la cultura de la denuncia, que se castigue y encarcele a los violadores, porque ahora es muy fácil que el propio violador lleve a la víctima a una clínica, les diga: ‘tiene que abortar porque fue violada’ y después de abortar la siga violentando”.Refirió que ante este tipo de situaciones ellos buscan proponer un mayor castigo para los violadores y un apoyo más grande a la familia y a las mujeres.Balderas comentó que en múltiples ocasiones se han acercado a diputados tanto estatales como federales, pero muchos buscan promover el aborto.“Es la solución fácil y que no les cuesta ni les compromete, nosotros quisiéramos que tuvieran más compromiso con la sociedad y las mujeres”.Por su parte, la también activista por la vida Adriana Franco Sampayo señaló que es importante que las jóvenes universitarias estén bien informadas sobre el aborto para que no lo practiquen.“Deben estar asesoradas principalmente, porque a veces no tenemos la información suficiente para poder tomar una decisión, como mujeres debemos acudir a alguien a quien tengamos la confianza para impedir este asesinato, porque ya desde la concepción es un ser viviente”, dijo.Aseguró que muchas veces las mujeres se dejan guiar por amistades o ven al aborto como una práctica segura cuando en realidad no lo es.“Las invito a que no tengan miedo, a que hablen y se informen porque es importante que ellas reconozcan su valor como mujer”, concluyó.