Para agilizar tráfico, plantea Ahued tirar y reconstruir puente de Lázaro Cárdenas, en Xalapa

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que el puente que conecta las avenidas Lázaro Cárdenas y Rafael Murillo Vidal se tiene que modificar, debido a que según él el paso superior que existe actualmente no agiliza el tráfico en esa zona de la ciudad.En entrevista, expuso que éste debe tumbarse y construirse uno “volado” o “voladizo” con una glorieta interna, para que el tránsito vehicular sea más rápido.“Espero que en mi administración se pueda, ese puente hay que tumbarlo y hacer uno volado, y una glorieta interna para que se conecte y no tengamos ese tapón que llega hasta El Tejar”, expresó.Ahued Bardahuil reconoció que se requiere invertir "muchos recursos" para materializar este proyecto, y los pasos a desnivel que ya contempla construir el Gobierno del Estado en esa vialidad, la más importante de la Capital.“Lo que sí necesitamos invertir muchos recursos es en obra pública importante como pasos a desnivel, estoy revisando el puente de (la avenida) Lázaro (Cárdenas) a Murillo, se tiene que modificar”, abundó.El munícipe confió en que con el apoyo del Ejecutivo veracruzano se pueda desarrollar proyectos de infraestructura vial conjuntos.“Hay muchas obras que cuestan muchos millones, pero con transparencia y trabajo, y con el apoyo que da el gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, creo que podemos hacer combinaciones de esfuerzos que nos permitan resolver esta problemática”, resaltó.Dijo una vez más que en su administración no se le pide "diezmo" a ninguna empresa que busque que se le asignen obras en el municipio.“Habremos de tomar las medidas que sean necesarias para poner orden y tenemos un equipo capaz, responsable, honesto, que quieren a Xalapa”, mencionó.