Para AMLO, Monreal sí es “corcholata”… también Noroña

Por primera vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal Ávila, como una de las “corcholatas” que podrían sucederlo en el cargo, lista en la cual también incluyó al polémico diputado federal petista Gerardo Fernández Noroña.Fue durante la conferencia de este martes, al referirse a la “oposición conservadora” cuando el Presidente se refirió a Monreal como uno de los “posible candidatos” por la Presidencia de la República.Cabe destacar que el Senador y el Presidente se han distanciado públicamente ante la anunciada aspiración del legislador por sucederlo, llegando incluso a criticar el “favoritismo” de López Obrador por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum.“Los posibles candidatos nuestros, son tres, y puede ser que haya dos más, cinco, y está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más: Ricardo Monreal, ¿Cómo se llama? Noroña”, dijo el Presidente este martes.López Obrador criticaba que la oposición no tendrá candidato si no tiene capacidad para rectificar y cambiar su estrategia, pues están “moralmente derrotados”.“¿Saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer: 38. ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni dedazo. Entonces, que los 38 participen”, dijo.Al respecto, tras los dichos del Presidente, el líder de MORENA en el Senado agradeció que lo haya incluido entre los aspirantes a la candidatura presidencial y reconocido su derecho a participar en la carrera rumbo a las elecciones de 2024.“Estoy tranquilo, asumo con toda responsabilidad la referencia y puedo decir que lo cortés no quita lo independiente y le agradezco mucho al Presidente que se refiera a mi”, expresó en entrevista.El senador Monreal Ávila se mostró contento porque dijo, el ser incluido por el presidente de la República, es un mensaje potente para que la dirigencia y los militantes de Morena no lo excluyan del proceso de definición de la candidatura presidencial.“Porque su voz (del presidente López Obrador) es muy fuerte, es muy potente, y ahora con su referencia le puedo decir a los militantes de Morena que eso me permite que no me excluyan y que tampoco me descalifiquen. El presidente mismo ya me ha incluido en esta lucha legítima por la Presidencia de la República y yo voy a honrar la palabra que él empeñó porque les vamos a ganar”, expresó.Ricardo Monreal estaba tan contento que cantó ante los reporteros cuando se le preguntó si ya le había llegado la invitación de Palacio Nacional para desayunar tamales de chipilín con el presidente López Obrador, como ocurría antes de que el mandatario suspendiera los convivios que solían tener.-¿Ya le llegó la invitación para los tamales de chipilín?“No ha llegado pero ‘poco a poco me voy acercando a ti’, a los tamales de chipilín”, respondió el senador, al interpretar entre risas un pedacito de la canción “Llegando a ti”, de José Alfredo Jiménez.El líder de la bancada de MORENA en el Senado manifestó que le alegra mucho que el presidente haya extendido el nombre de aspirantes y que lo haya incluido.“Porque él sabe, el Presidente, que tengo no solo experiencia y capacidad para enfrentar este reto de sucederlo, sino también él sabe que me asiste la razón moral y la razón política para participar, y el hecho de que lo refiera él me parece correcto, porque es muy fuerte su opinión y el hecho de que admita que soy aspirante a la Presidencia de la República es un paso que damos en la concordia y en el proceso de reconciliación que necesita México”, sostuvo.El legislador reafirmó su certeza de que ganará la candidatura presidencial de Morena. “Tengo la mejor propuesta, soy el más preparado, tengo la mayor experiencia política acumulada, he sido leal al Movimiento y he sido leal al presidente, no tengo nada qué ocultar y por eso creo que les vamos a ganar”.Con información de El Universal