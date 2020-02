Para AMLO, “te adhieres o no te adhieres” al INSABI, no hay de otra, critica Senador

El senador por el PAN, Julen Rementería, lamentó la infructuosa reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores del blanquiazul para abordar el tema del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).



Cuestionó la actitud del Ejecutivo federal porque los llamó para plantearles los beneficios del INSABI pero no escuchó la postura de los gobernadores.



"De repente, como narran los mismos gobernadores, al llegar a esa reunión el Presidente les dice que no, que sólo hay de dos, o te adhieres o no te adhieres", afirmó.



El pasado martes, 10 gobernadores panistas se reunieron con el Presidente, sin embargo, no llegaron a un acuerdo para la aplicación del INSABI en sus Estados.



A decir del Senador, el servicio de salud en México está mal operado, por ello, deberían analizarse todos los esquemas posibles y no sólo imponer al INSABI sin escuchar las propuestas para mejorarlo.



"Después de una negociación, simplemente se llega a una reunión con el Presidente y se desconoce absolutamente, me parece algo inaudito, porque, de qué sirve entonces las reuniones con el Gabinete, con el representante de los secretarios de despacho del Poder Ejecutivo que lo que deberían de hacer es acompañar estas decisiones con la del Presidente", dijo.



En materia de salud, señaló que se requiere tomar acciones debido a que en el último semestre del 2019, el desabasto de medicamentos creció en un 100 por ciento, por lo cual no es una buena idea el centralizar el esquema de salud del país.