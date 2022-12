Para apoyar a las mujeres, Xalapa iluminará de violeta la "X" de Los Lagos

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que su administración iluminará de violeta la "X" instalada sobre el puente de Los Lagos, como una muestra de respaldo y respeto a los derechos de las mujeres.Previo a la conferencia "Bonita no me veo más bonita" que impartió la consultora Edurne Ochoa, en la Sala de Cabildo, reiteró que con esta acción se demuestra el compromiso que tiene su Gobierno con el género femenino."Estamos iniciando los trabajos y la equis de Xalapa que está precisamente a la altura de Los Lagos va a tener desde hoy los inicios del trabajo, para que tenga luminarias LED y el color violeta para que la equis verde se convierta en el distintivo de la ciudad de Xalapa e ir consolidando los mensajes a la sociedad", expresó.Aprovechó el evento organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), para destacar el trabajo "muy intenso" que ha hecho en este año.En ese sentido, expuso que no es un asunto de discursos o "quedar bien" sino de derechos irrenunciables y una distinción en favor de las mujeres."No seremos nosotros quienes tengamos que ser quienes pasemos a la historia por pasar por alto estos asuntos, aunque tenga que ser personal invitados por la administración, tendrán que comportarse y tendrán que cumplir hoy mismo con los derechos que demandan ustedes y así será el resto de la administración", reiteró Ahued Bardahuil.Comentó que en su administración han atendido asuntos para defender a compañeras y compañeros y continuarán en esta misma sintonía.