Para aprovechar excedentes, se construirá planta de licuefacción de gas en Coatza

El proyecto de construcción de una planta de licuefacción de gas en Coatzacoalcos fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Minatitlán.Destacó que en el marco del Corredor Interoceánico, se piensa en promover la construcción de dos plantas de este tipo, la segunda estaría en Salina Cruz.Esto debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con excedente de gas que se compró en el sexenio anterior, pues “simularon” planear que se harían 12 termoeléctricas que finalmente nunca existieron.“Pensamos promover la construcción, aunque ya no nos tocará a nosotros ver terminadas las obras pero sentimos que es necesario que se construyan dos plantas de licuefacción de gas. Ellos planearon o simularon planear que se harían 12 termoeléctricas y que se iba a necesitar gas, no las hicieron, pero sí compraron el gas. Tenemos gas excedente que se vende para no perder, ese gas lo podemos congelar y se embarca y se lleva a Asia o la Costa Este de Estados Unidos o a cualquier puerto del Atlántico. Estamos pensando en dos plantas una en Coatzacoalcos y otra en Salina Cruz para países de Asia”, dijo.Añadió que la construcción de estas dos plantas tiene que ver con los parques industriales, de los cuales se tiene planteado que 5 estén en Veracruz y 5 en Oaxaca.Mencionó que lo que se busca es que quienes están trabajando en la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, puedan conseguir empleo posteriormente en estos parques.“Se está viendo que empresas como Samsung se hagan cargo de estos parques y otras empresas. Estamos procurando que las empresas que están trabajando, que están haciendo la refinería de Dos Bocas puedan tener estos parques industriales porque vamos a concluir este año la construcción de la refinería. Hoy que están trabajando 30 mil obreros de la construcción pero esa refinería se operará con mil técnicos y obreros y hay 30 mil. Entonces no queremos que se queden sin empleo porque así es la industria de la construcción, es noble”, finalizó.