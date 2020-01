Para combatir incendios, Gobierno de AMLO entrega a brigadistas ropa de algodón

Ante la restricción de combustible y la mala calidad de insumos, viveristas y brigadistas de Incendios Forestales tomaron las instalaciones de la Gerencia Estatal Veracruz de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).



De acuerdo con el Secretario General de la Sección 55 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Ramsés Galicia Montes, el paro se realiza a nivel nacional en demanda de una dotación de equipo de mejor calidad y con los estándares requeridos.



Refirió que la situación afecta a 130 trabajadores, entre viveristas y combatientes del fuego de la CONAFOR.



"Es de mala calidad y no reúne los requisitos mínimos para que los trabajadores ejerzan sus labores, en el caso de los viveristas, la ropa a la hora que se lava se despinta y las botas no son de las medidas que ellos solicitan, (...) en el caso de los Brigadistas es ropa de algodón cien por ciento y no cumple con las características y el algodón es inflamable y pone en riesgo la integridad de los compañeros" reprochó.



A lo anterior sumó la escasez de gasolina para el consumo de los vehículos de la Comisión Nacional Forestal, sobre todo a la hora de combatir los incendios en bosques.



"No tienen lámparas (los trabajadores), los cascos son de mala calidad y el paro es a nivel nacional y exigimos se hagan las correcciones de parte del Gobierno" afirmó.



Criticó que la CONAFOR justificó la mala calidad de los insumos ante el recorte presupuestal, lo cual dificulta el combate de incendios, siendo tema una prioridad de orden común.



"Cuando hay un incendio ellos solicitan gasolina y aquí se las limitan, ese es el problema también, y en lo que es lámparas, hace un año no les dieron lámparas y cuando los incendios son de noche ellos buscan por allí otros medios para iluminar"



Agregó a lo anterior la deficiente calidad de los blancos proporcionados por la Conafor para instalar campamentos.