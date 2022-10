Para combatir inflación también hay que cuidar carreteras: COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Xalapa (COPARMEX) calificó de insuficiente el nuevo acuerdo contra la inflación y la carestía, al dejar de lado el refuerzo a la seguridad en el país.El presidente de COPARMEX Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, consideró que la solución no es “amarrar” los precios de los básicos, dado que la inflación no es un fenómeno local sino internacional.“Desde que se propuso el primer paquete contra la carestía, siempre en COPARMEX dijimos que el plan del Presidente era insuficiente completamente, dado que no es el tema de 'amarrar' los precios”, dijo.Insistió en el tema de reforzar la vigilancia en carreteras ante un incremento del robo al transporte de mercancías y de personas.“Y es un tema que está pegando muchísimo a los empresarios y está pegando a las cadenas de suministro y todos los precios van subiendo y se ven afectados. (Hay que) ir empezando por ese tema”.Cabe recordar que el 3 de octubre, el Gobierno Federal anunció la puesta en marcha de un acuerdo para reducir el precio de 24 productos de la canasta básica.La propuesta de la Federación radica en que para satisfacer estos 24 artículos una persona con un salario mínimo gaste mil 39 pesos y no el promedio de mil 129 pesos.