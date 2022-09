Para creer en Jesús y Dios “hay que ser un poquito loco”: Arzobispo

Durante la homilia de este domingo, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong afirmó que quienes aman incondicionalmente Dios y Jesús son vistos como “radicales”.“Yo he sido esa oveja perdida que no vale nada y Jesús dio la vida por mí, yo soy el hijo malgastador que se dejó llevar por falsos ídolos, falsas ideas de felicidad y gastó todo en puros vicios, yo soy ese hijo. Me abrió las puertas de su corazón y hasta me premió con el sacramento de la reconciliación, de la comunión, de los sacramentos, del apostolado, de mi vocación, de mi vida y de mi familia, me premió”.Refirió que Dios no se queda tranquilo cuando ve a una “oveja perdida”, por lo que como católicos dijo que no pueden estar tranquilos si su experiencia de amor no llega a todos.“Nuestra manera de ser cristianos seguidores de Jesús tiene mucho de radical, para el mundo, mucho de locura y no cubre la lógica humana, el amor de Dios es radical, es total y es loco verdaderamente”, dijo.El Arzobispo comentó que para ser discípulo de Jesús hay que ser “un poquito loco, cuando uno experimenta esa radicalidad del amor de Dios nuestra respuesta como discípulos de Jesús se entiende”.Patrón Wong señaló que siempre se encuentra a personas de todas las edades que no han tenido la experiencia de la misericordia de Dios.“Por lo tanto no hay alegría, como seguidores de Jesús estamos verdaderamente alegres cuando vemos que la misericordia de Dios toca el corazón de aquellos que se creían perdidos y lejanos”, concluyó.