Para docentes, "fue muy difícil la inmersión en lo digital”

La investigadora de la UNAM, Norah Barba, reconoció que tanto docentes como estudiantes sufrieron mucho poderse adaptar y enrolar en un sistema de enseñanza virtual.Para los docentes, explicó, fue un impacto terrible porque no sabían si detrás de las pantallas negras estaban los jóvenes y si realmente aprendían.Destacó que es importante señalar que para poder tener este esquema de aprendizaje, el gobierno necesita otorgar más apoyo tanto a catedráticos como escolapios."Fue muy difícil esa inmersión en lo digital, sobre todo los docentes, pues hay una brecha generacional entre los que es muy común todo esto de la tecnología digital y los maestros que tienen más tiempo dando clases, es decir que no tienen ni 20 ni 30 años".Añadió que fue y todavía es complicado el tema, pues de repente se encontraron dando clases en línea, cuando en su vida lo habían hecho. "Tienes que hacer contenidos, clases y es que la clase era de una dinámica porque era presencial, preguntaban ellos, te retroalimentaban, pero durante el tiempo que lo pasamos virtual nos encontramos con una serie de pantallas apagadas".Parte de la dificultad que trajo el sistema digital, fue que no había interacción entre el alumno y maestro y eso era realmente terrible, "esa bola de pantallas para un docente es terrible, porque es una pantalla negra, no observas a la gente porque están apagadas las cámaras, te preguntas si están oyendo, si te están siguiendo, si te están entendiendo, sí entraron incluso a la clase".Agregó que esto no fue privativo de México, pues en todo el mundo se tuvo que adoptar este esquema y recurrir a las tecnologías digitales, "claro hay algunos países que se la vieron mejor que como el nuestro que sufrió mucho, porque no tenemos nosotros implementado este sistema en línea, era esporádico. Todo esto evidenció las carencias que se tienen en el país".