Para elegir Fiscal, Diputados sin primaria evaluarán a doctores en derecho: Abogados

El Colegio de Abogados de la República Mexicana hizo un llamado a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para que pida permiso para dejar temporalmente el cargo y así contender por la titularidad del cargo, garantizando que no haya "dados cargados" en la selección del nuevo Fiscal.



El vicepresidente del Colegio, Rafael Gómez Casas, explicó que respaldan la postulación de William Alejandro Mendoza pero para que los 21 aspirantes estén en condiciones equitativas, por lo que la actual encargada del organismo debe separarse momentáneamente.



"Hacerle un llamado a la Fiscal del Estado para que pida un permiso en la Fiscalía y pueda contender en forma neutral, igual que los otros contendientes y no haya dados cargados".



Los abogados lamentaron que el Congreso del Estado no tenga la capacidad para evaluar a los candidatos a la Fiscalía General del Estado.



Incluso, afirmó que el presidente de Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, no cuenta el perfil académico para valorar a cada uno de los postulantes.



"No puede ser posible que una persona como lo es el diputado Cazarín, que no terminó creo que la primaria, vaya a evaluar a un doctor en derecho, a un catedrático que quiere ser Fiscal del Estado, no puede ser esto posible".



El Colegio de Abogados de la República Mexicana se pronunció porque se elija a un Fiscal del pueblo que sea emanado del servicio activo en Veracruz.