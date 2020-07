Para empresas de espectáculos, el año ya está perdido

A cuatro meses de que iniciara la contingencia por COVID-19, la industria del espectáculo y entretenimiento se declara en quiebra. Este año está prácticamente perdido, afirmó el representante de la empresa Giga Espectáculos, Arturo Torres.



En su caso, tenían programados cuatro eventos masivos que fueron cancelados por la pandemia y aunque había posibilidad de recorrer las fechas, cada vez hay menos esperanzas de que se efectúen.



Explicó que por esta situación se ven afectados cientos de trabajadores, desde taquilleros hasta cargadores, diseñadores y publicistas.



"Estamos parados sin fecha de regreso a los escenarios", dijo Arturo Torres.



Las pérdidas por este sector son millonarias y reiteró que no hay posibilidades de que este año se reanuden actividades en el medio del espectáculo y a pesar de que se han promovido plataformas o conciertos por internet, no son las mismas ganancias.



"Es una gran industria y todos perdemos, no hay fecha de regreso, estamos desesperados pues ni con protocolos se pueden hacer masivos" dijo finalmente.