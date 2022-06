Para este año, DIF Xalapa no contempla crear más Casas de Día para adultos mayores

El director del DIF Municipal Xalapa, Alejandro del Ángel Aguilar, comentó que por ahora no se tiene contemplado la creación de más Casas de Día de adultos mayores, sino que se trabaja en la elaboración de manuales de procedimiento de las dos que ya existen en la ciudad."En este momento no, en este año no. Este año lo que estamos haciendo, por instrucciones del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, es operar de manera muy adecuada, estamos generando manuales de procedimiento para que las Casas de Día trabajen con un protocolo técnicamente muy bien establecido", expresó.Abundó que es importante que todo procedimiento que se lleve a cabo en sus instalaciones debe estar basado en un manual técnico bien estructurado y con homogeneidad."Tenemos allí diferentes talleres y todo el personal proviene del DIF, no todo el personal está ahí pero asiste a diversos centros, entre ellos las Casas de Día", explicó del Ángel Aguilar.En la entrevista, sostuvo una vez más que en la casa de día "Leona Vicario" se está estudiando la posibilidad de ampliar su infraestructura para que allí opere la Clínica del Trastorno del Movimiento en el Adulto Mayor, dirigida a quienes padecen Párkinson."Pero de momento vamos a trabajar con las dos Casas como están, todavía tenemos oportunidad de recibir más personas que ocupen los servicios de las Casas de Día. Como es una población que asiste de manera espontánea y voluntaria, hay personas que asisten todos los días, hay personas que asisten algunos días", manifestó el funcionario municipal.Sobre las condiciones en que las recibieron de la pasada administración municipal, acotó que la infraestructura está completa pero quedaron pendientes "algunos detalles" de señalética y de instalaciones hidrosanitarias."Puntualmente hemos revisado, esto no es nuevo, hay un procedimiento para atenderlo: uno, la entrega-recepción; dos, cuando uno tiene una obra, revisa lo que son los vicios ocultos, es decir, aquello que estaba contratado, que uno puede señalarle al constructor o proveedor de esa obra, encontré esto, adolece de esto y eso se debe corregir", precisó el titular del DIF Xalapa.