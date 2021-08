Para evitar aglomeraciones, eliminarán “tienditas” en escuelas de Coatepec

Algunas escuelas que retomarán las clases presenciales, han informado a los padres de familia y a la comunidad estudiantil, que, para evitar aglomeraciones, no habrá tiendas escolares.



Por ello, han recomendado a los padres de familia a enviar a sus hijos con alimentos, si así lo desean.



“Se informa que no habrá tienda escolar, envíen a sus hijos con alimentos”, indicó la Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” en Coatepec.



Y es que los planteles educativos han informado que se implementarán estrictas medidas sanitarias para que los estudiantes coman con seguridad al interior del plantel.



“Hay espacios, y como serán pocos alumnos, pues será escalonado su recreo, en espacios como áreas verdes o al aire libre, Pero también hay alumnos que no comen nada en los recreos pues ya llegan comidos”, indicó un padre de familia.



Por otra parte, también hay planteles que no implementarán recesos, pues los espacios son reducidos, por lo que han pedido a los padres que envíen a sus hijos desayunados o en su caso con comidas ligeras.