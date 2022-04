Para evitar riesgos a la población, en Xalapa se han podado 350 árboles

La directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Ana Isabel Guevara Escobar, informó que ya se han podado alrededor de 350 árboles en distintas calles de la Capital para evitar riesgos para automovilistas y transeúntes.Además, afirmó que los ejemplares que se han retirado es porque estaban enfermos o muertos, por lo que se decidió cortarlos luego de elaborar un dictamen para ello.“Tenemos valoración de diferentes avenidas en las que estamos trabajando, todas son con valoración y dictamen. Tenemos dictámenes con árboles que están muertos, árboles con mucha poda fitosanitaria y liberación de luminarias”, explicó.Guevara Escobar manifestó que en la avenida Américas se realiza una poda integral, ya que por el crecimiento de los árboles el alumbrado público no presta suficiente iluminación a la vialidad.“Y obviamente lo principal, los árboles que están ya enfermos o a punto de caer para seguridad de los transeúntes y los vehículos”, reiteró la funcionaria xalapeña al apuntar que no se tiene el dato de cuántos son los árboles que están enfermos o que representan un riesgo y que se requieren cortar.“No tenemos todavía el dato, estamos trabajando en ello y estamos viendo todo esto porque vamos por avenida, obviamente no dejaron esto en general pero estamos trabajando en ellos”, añadió.Sobre la respuesta que dio el Instituto de Ecología AC (INECOL), en el que se deslindó de los dictámenes para llevar el retiro de los ejemplares, la directora de Medio Ambiente aseveró que se trató de un malentendido o una "mala interpretación" del comunicado de prensa que emitió el área de Comunicación Social.En ese sentido, expuso que en el Ayuntamiento Capitalino hay personal certificado que puede realizar los dictámenes."Ellos (el INECOL) no dan valoración, ni dictámenes. Tenemos una certificación de 2017 en cuanto a preparación y no fue obviamente a que ellos valoran y dictaminan; nosotros tenemos la experiencia de técnicos y profesionales con mucha capacidad", precisó.Cabe recordar que este centro de investigaciones señaló que a través del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero o de cualquier otra red académica, no ha llevado a cabo cursos de capacitación para la evaluación de riesgo del arbolado urbano para personal de la referida Dirección.Asimismo, mencionó que tampoco ha emitido recomendaciones, dictámenes ni opiniones técnicas para las podas y derribos del arbolado de la ciudad de Xalapa.