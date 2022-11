Para funcionarios de Veracruz ya es normal la violencia contra mujeres

Las declaraciones hechas por la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa Santes Santes, en referencia a que las mujeres indígenas fueron “preparadas para atender al hombre” y eso no es violencia, evidencian la falta de perspectiva de género de parte de los funcionarios estatales.Al respecto la integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, dijo que dos cosas se pueden concluir de esas declaraciones."Que la violencia hacia las mujeres está muy normalizada en todas las esferas como ella lo señala. Es funcionaria y tiene por demás normalizada la situación de violencia hacia las mujeres".Apuntó que es lamentable la falta de visualización de la violencia, además hay falta de perspectiva y preparación en materia de género. "La mayoría de los funcionarios y funcionarias de este gobierno no tiene la perspectiva, la sensibilidad, entonces la atención para las mujeres será deficiente y carente".La feminista expresó ese tipo de servidores públicos, con esa formación e idea, son los que están dando la atención a las mujeres originarias.Por ello comentó que es grave la problemática que siguen enfrentando ellas. "Esto se replica en todos los niveles y evidencia la falta de recursos para atender la problemática, pues también hay muchos obstáculos para la procuración de justicia para las mujeres indígenas".Es de recordar que para la directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa Santes Santes, el servirles a los hombres no es violencia, pues las mujeres para eso fueron preparadas."Nosotras estamos preparadas para atender al hombre, así nos preparan a nosotras las mujeres indígenas ¿Por qué? Porque esa es nuestra arma, nuestra forma de vivir, que tenemos que servirle al hombre y entonces eso es toda la vida como mujer indígena".