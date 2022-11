Para Industriales de Veracruz, “este año no ha sido malo”

A pesar de los impactos que ha tenido la inflación en la economía de los mexicanos, el año no es del todo malo, indicó el integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Carlos Ochoa, aunque el cierre no dejará de ser complicado."Como AIEVAC vemos la realidad y este año no ha sido malo, se ha venido recuperando la economía, esperamos un cierre de año difícil como todo siempre, pero debemos tener mucha confianza y seguir adelante".Agregó que el país está habido de inversiones y se debe de tener confianza en estas. "Yo también platico mucho de los empresarios pequeños que están a nuestro alrededor, ellos también son generadores".Reconoció que hay municipios donde cuesta mucho más trabajo poder superar la problemática económica, sin embargo apuntó que si se unen todos los sectores será un buen cierre de año."Creo que las cosas se están presentando bien y vamos a sacar un mejor año. Somos un conjunto y no nos podemos ver separados. A los empresarios nos han tildando muchas cosas pero somos la fuente de empleo".Consideró que las personas de los diferentes sectores y rubros, deben complementarse para trabajar juntos por un mejor México. "No debemos separarnos, ese es el problema que el país está teniendo: la polarización y si nos polarizamos viene lo grave, no podemos olvidar que unos somos sociales y otros somos generadores".