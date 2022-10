Para ir a trabajar, ya no es obligatorio cubrebocas, la vacuna o hacerse prueba COVID

El Comité de Nueva Normalidad, conformado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estableció que, en ningún caso, se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para verificar que no tengan Covid-19, como requisito para regresar a trabajar.Lo anterior como parte de la actualización de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante la pandemia por coronavirus.También dispone que tampoco debe ser un impedimento que algún trabajador no cuente con la vacuna antiCovid para que regrese a laborar."La inmunización es la principal estrategia de reducción de riesgos de cuadros graves o defunciones debido al virus SARS-CoV-2", recalcó el Comité de Nueva Normalidad.En el caso de usos de cubrebocas, señala que ya no es obligatorio su uso en espacios cerrados o abiertos, sólo recomendable; no obstante, existen consideraciones donde sugiere el uso."A las personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento, y en lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico de trabajo", se especificó.El acuerdo secretarial, publicado el 7 de octubre, también sugiere eliminar el uso de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario.Los lineamientos hacen énfasis en acciones enfocadas a la modificación de hábitos que lleven a la reducción de riesgos de contagio entre la población.El Comité de Nueva Normalidad recomienda a los empresarios designar un comité o persona responsable, quien en sus instalaciones implemente, dé seguimiento y supervise medidas que ayuden a la reducción de riesgos dentro en el ámbito laboral.Las instituciones federales que conforman el Comité de Nueva Normalidad hacen una invitación para que todas las personas ingresen al sitio climss.imss.gob.mx/ que contiene múltiples herramientas de capacitación en materia de prevención, control de enfermedades y reducción de riesgos a la salud, tanto de Covid-19 como de diabetes, adicciones e hipertensión, entre otras.