Para jóvenes, “es un juego” amenazar a escuelas con bombas

El operativo mochila en Coatzacoalcos debe ser aplicado para evitar que estudiantes lleven artefactos explosivos o armas a la escuela, aseveró la titular de la Dirección de Educación Municipal, Adriana Yolanda García Garay.Lo anterior tras la falsa amenaza de bomba en una escuela del puerto y dijo que dicha medida es por la seguridad de todos y desde el área que encabeza continuarán impartiendo pláticas sobre la prevención de delitos.“Que estén al pendiente de las mochilas al entrar a la institución, el revisar las mochilas de los jóvenes, eso empieza desde casa, la revisión de cada uno de los estudiantes, en las instituciones también lo están haciendo, para ver qué es lo que llevan los jóvenes, creo que eso es muy importante para la seguridad de todos”, indicó.Lamentó la última situación que se presentó en la Escuela Secundaria General No. 7, donde se reportó que había una bomba en la institución, amenaza que resultó ser falsa.“Se le aplaude al Director que oportunamente hizo el llamado a las autoridades que necesitan estar supervisando esto tan lamentable, como no sabemos los jóvenes qué están pensando, es un juego para ellos, pero que sí trasciende”, comentó.Recordó que no es la primera vez que se presenta un hecho similar. En mayo un estudiante bromeó con que llegaría al plantel a dispararle a sus compañeros, lo que alertó a los estudiantes y padres de familia.