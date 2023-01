Para mejorar nuestras vidas, no todo depende de las autoridades: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió a los fieles no depender de los caprichos de autoridades, para poder mejorar la vida de las personas, sino que continuen realizando la caridad con el prójimo."Juntos podemos hacer cosas buenas y no todo depende de los caprichos de autoridades sino depende del corazón de quien se ha encontrado con el Señor para poder hacer un mundo más humano.“Pidamos a la Providencia de Dios que nunca nos falte, casa, vestido y sustento, pero que no nos falte la alegría de vivir y de compartir, que no nos falte la felicidad pero que nunca la tengamos a expensas de la tristeza de otro".“El prelado pidió recordar lo expresado por el Papa Francisco, quien ha preguntado cómo quedamos después de la pandemia, pero sobre todo pensar qué se va hacer ahora."Por eso les animo a construir hacia delante con fraternidad. Yo quiero aprovechar este primer día del año para agradecerles a quien con lo que puede comparte con el necesitado, las despensas que ustedes ofrece es ofrenda al Señor que llega al hermano y también otros más que directamente lo hacen con un enfermo, con el vecino; la ruta de los cristianos es la caridad".