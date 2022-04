Para negociar contrato colectivo CMAS, Ahued busca reunión con sindicalizados

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, invitó a los empleados sindicalizados de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), a reunirse con él en el Palacio Municipal para discutir sus demandas, relacionadas particularmente con las nuevas condiciones generales de trabajo en el contrato colectivo.Y es que dijo preferir que en vez de haber tomado las instalaciones del organismo operador la tarde de este jueves, hubiesen propuesto un diálogo con él como máxima autoridad de la Capital Veracruzana."Yo hubiese pedido, porque han estado abiertas las puertas para todas y todos, que en vez de haber detenido al personal, me vean a mí; tal vez si ellos tienen una problemática hacemos esfuerzos para que podamos ir resolviendo", expresó en entrevista.Si bien dijo que hay plática con todas las organizaciones sindicales en la paramunicipal, Ahued detalló que hay tres que están buscando lograr el reconocimiento y dos que se pelean la mayoría de agremiados para poder entablar la mesa de negociación del contrato colectivo."Hay tres sindicatos que están en proceso de lograr (el reconocimiento), no sé quién sea, ahí no me voy a meter, es un tema sindical en el que están tratando de lograr la mayoría de representación; hay uno que tiene el contrato colectivo, hay entre ellos una disputa legítima laboral y voy a tratar con quién sea", puntualizó el munícipe.Reiteró que tratará las nuevas condiciones generales de trabajo con la organización que democráticamente logre la mayoría, precisando que su administración no se inmiscuirá en temas políticos internos de sindicatos"Mi labor es otra y con el que tengamos que revisar causa por causa lo haremos, con cualquiera que se siente a la mesa y que la Ley lo proteja para que sea el titular de las negociaciones", enfatizó Ahued Bardahuil.Consideró que no se trata de "excesos" sino de logros alcanzados por los trabajadores de base en la paramunicipal y en el contrato colectivo firmado con la administración de Hipólito Rodríguez Herrero."Yo no lo llamaría excesos, son alcances y logros laborales que siempre estuvieron en el marco de la negociación, pero hoy nos toca enfrentar el problema, atender a los trabajadores. Ninguna administración o CMAS está viendo en afectarlos, si no mejor atenderlos, motivarlos con diálogo de iguales para que podamos desde luego llegar a acuerdos y así va a ser", aseveró.Asimismo, precisó que el recurso económico de la CMAS se cuida y se cuidará, y es que reiteró que la nómina supera los 500 millones de pesos anuales, incluyendo los salarios de base y las prestaciones salariales a las que tienen derechos."El recurso de CMAS se cuida, le pese al que le pese y además no hay tolerancia para abusos y excesos, ni para corrupción, ni para que agarren a CMAS como caja chica de nadie, eso se acabó", concluyó el Alcalde.