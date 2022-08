Para no arruinar proyectos, SEDECOP no anuncia inversiones hasta firmar acuerdos

Para que no se caigan las inversiones y no arruinen los proyectos, es que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, prefiere ser discreta, inclusive se firman acuerdos entre las empresas y la dependencia para que nadie revele información sobre los asentamientos de las diferentes firmas indicó el titular de la SEDECOP, Enrique Nachón García."Los proyectos cuando se comentan, hay presiones externas y ajenas que muchas veces violentan el proyecto. Parte importante del desarrollo económico es la discreción.Nosotros firmamos un convenio con todas las empresas, de todos los proyectos en donde nos obligamos a no comentar hasta que no se firme, porque si decimos: vamos a poner algo en tal lugar, la tierra se va al doble y nos tira el proyecto, o alguien se opone".Indicó que hasta que no estén planteados los proyectos ejecutivos, no se puede decir qué industria llegará. "Si viene una gran empresa y alguien que es dueño de la tierra se entera, entonces le puede subir el costo de la tierra y ya no hace viable la inversión y se privilegia un interés y no el de todos".Añadió que recientemente hicieron visitas con empresarios en la ciudad de Córdoba y hay mucho interés, así como también tienen contacto con los de Orizaba y la región; con todos ellos se platica y trabaja para seguir activando la economía.