Para no comprarlas, Ejército fabricaría armas para policías estatales

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, adelantó que se analiza el fabricar armamento y municiones para policías estatales con lo que se facilitaría el control de armas y no se dependería de empresas extranjeras para la compra de las mismas.Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, el alto mando castrense señaló que ya se cuenta con un proyecto que puede ser desarrollado en la fábrica de armas de la Oriental de Puebla.“Hay un proyecto dentro de nuestra industria militar que en esta administración se han incrementado las capacidades de nuestra industria militar y hemos pensado como proyecto que en algún momento, una vez concluida toda la infraestructura que se tiene en Oriental, Puebla, podríamos hacer el análisis de tener la posibilidad de fabricar armas, como lo hacemos actualmente para nuestra institución”.Señaló que esas armas serían para la Policía Estatal y de tal manera que el armamento, las municiones, todo lo que tiene que ver con estas armas, sería más fácil tener un control de ellas y no depender del extranjero para adquirir el armamento.Señaló que las empresas extranjeras se tardan hasta un año, de trámites, para tener armas disponibles para las fuerzas policiales.El secretario de la Defensa informó que también analizarán la propuesta del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien le pidió revisar si es posible que las armas decomisadas en Navojoa en marzo pasado–casi tres millones de cartuchos y armas de fuego nuevas- en lugar de ser destruidas, como señala la ley, puedan destinarse a cuerpos de seguridad en la entidad.El general Sandoval recordó que la ley restringe su uso y son armas que no todas están en las mejores condiciones, por lo que habría que hacer un análisis para ver si pueden ser empleadas por otras corporaciones policiales de los Estados.