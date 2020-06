Para no depender de Gobierno, xalapeños con discapacidades piden trabajo

Personas con discapacidad visual, auditiva y física de Xalapa acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar apoyo alimentario y una fuente de empleo ante esta contingencia sanitaria.



De acuerdo a Ismael Martínez Solano, uno de los afectados, lo único que están solicitando es alimento y trabajo para no depender de los apoyos económicos que están dando las autoridades estatales.



“Pedimos que se nos apoye con alimento y también pedimos que se nos contemple en trabajos. Queremos tener nuestro propio ingreso y no depender de los apoyos económicos pero sí tener un trabajo en el cual desarrollarnos”.



Aunque fueron recibidos por autoridades de Política Regional, no hay fecha para recibir la ayuda prometida. Además, lamentó que en el Ayuntamiento de Xalapa tampoco hayan sido escuchados desde hace más de dos meses pero refirió que esperan tener respuesta positiva.



“Hemos solicitado en el Ayuntamiento que se nos haga caso pero no se nos ha hecho caso y estos meses de encierro han agravado nuestra necesidades. Se nos dio una audiencia, mañana venimos a entregar un documento que nos pidieron para hacer esta petición formal, posteriormente nos estarían dando el apoyo alimenticio, aquí en el Ayuntamiento”.



Comentó que no pertenecen a ninguna asociación, son conocidos, vecinos y sólo acudieron poco más de 20 personas.