Para no morir de cáncer, pide ayuda en calles de Veracruz Puerto

Giovanna Aurora Cruz Rodríguez, ama de casa de 34 años de edad, padece cáncer de mama en la tercera etapa desde hace más de un año. Tras perder su mama derecha y después de 8 quimioterapias y 25 radioterapias, ahora necesita 49 mil 400 pesos para suministrarse un medicamento.



Para intentar reunir el dinero, ahora busca ayuda de la población en calles de la ciudad de Veracruz.



“Mi desesperación por salir a la calle es porque el oncólogo me dijo que de este medicamento depende mi vida, depende el que no me vuelva a salir el tumor cancerígeno y pues tengo que salir a botear a juntar aunque sea de 50 centavos o de peso en peso, lo que sea”.



La asociación civil Mujeres Activas Contra el Cancer de Mama (MUAC) ha estado apoyando a Giovanna para facilitarle las atenciones en hospitales del Puerto y Xalapa pero este medicamento no se encuentra en el Hospital Regional de Veracruz.



Se trata del Trastuzumab, ampolleta de 440 miligramos que tiene que aplicarse una vez al mes, durante 8 meses.



Giovanna apenas lleva 2 mil pesos para su primer tratamiento en este mes.



La madre de escasos recursos sale a botear con su esposo y con dos de sus tres hijos en calles de la zona norte del puerto. Con carteles donde imploran ayuda, sus dos hijos pasan horas parados pidiendo dinero a los automovilistas.



Ella junto a su esposo, desde el año pasado que iniciaron esta lucha, salieron a pedir apoyo a las calles. Al principio era para gastos de las quimio pues tampoco había en el hospital, luego fue por los gastos de viáticos a la ciudad de Xalapa para las radioterapias.



“Somos de escasos recursos, por eso salimos a pedir ayuda, porque quiero vivir, tengo un hijo pequeño y no me puedo resignar a perder esta lucha. Pero luego me ven y piensan que yo les estoy mintiendo, la gente luego no me cree, duda, la vida de alguien pobre con cáncer no es fácil”, dijo.



Mencionó que le han llegado a llamar estafadora, que está lucrando, porque ya la conocen pues lleva varios meses pidiendo dinero y apoyo. Ante esto, comentó que el cáncer es una lucha larga por lo que se ve obligada a salir, ella sólo espera poder ganar la batalla pronto.



Asimismo, Giovanna lamenta que la pandemia ha hecho que la gente no coopere tanto.



Por último, remarcó que le escribió el sábado pasado al diputado local panista Bingen Rementería para solicitarle ayuda al respecto pero que éste aunque aseguró leyó sus mensajes, fue ignorada.



Proporciono un número de cuenta Santander para quien guste apoyarla 5579 0700 3254 0554 a nombre de su madre Rosa Aurora Rodríguez. También pueden contactarla al teléfono 229 446 2407.