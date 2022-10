Para obtener beca de Fundación UV, estudiantes llegan a falsear información

Hay estudiantes de la Universidad Veracruzana que falsean información, incluyendo la de su rendimiento académico para poder recibir una beca de la Fundación UV, reveló su director, Facundo Pacheco Rojas, quién dijo que en esos casos se les rechaza o suspende el apoyo otorgado.Además, comentó que la alteración de sus calificaciones, debido a que deben tener un promedio mínimo de 8 puntos, es comunicada a las autoridades de la facultad donde curse sus estudios para que más allá de la pérdida de la ayuda económica, la junta académica tome otras medidas como la suspensión del alumno o la expulsión."Lo que nosotros también queremos hacerle conciencia a los estudiantes es que no nos falseen la información porque también se da eso (...) se les cacha con una mentira o una calificación que no les corresponde", indicó en entrevista.Pacheco Rojas dio a conocer que debido a la falta de suficientes recursos, al semestre logran otorgar becas a cerca de 500 estudiantes, de licenciatura principalmente, aunque reciben un aproximado de mil 500 solicitudes.Al afirmar que son muy rigurosos con la revisión de la documentación que presentan los solicitantes, comentó que muchos son descartados porque no presentan todos los requisitos que se piden en la convocatoria o no lo hacen en el tiempo establecido."Aquí el detalle es que los estudiantes a veces no llenan todos los documentos, nosotros no hemos topado que a veces los estudiantes no entregan a tiempo sus evidencias, sus credenciales de que sí lo necesitan", puntualizó.Además de falsear calificaciones, en otros casos detectan incongruencias entre la necesidad que dicen tener del apoyo y el uso de teléfonos inteligentes de alto valor. "Están mostrando un celular muy caro y no son congruentes con que necesitan el dinero", cuestionó.Reiteró que el objetivo de la beca es apoyarlos para que eviten de desertar por la falta de dinero, de allí que manifestó que esperan que utilicen el dinero adecuadamente.