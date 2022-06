Para pagar laudos, alcaldes veracruzanos pretenden vender hasta escuelas

Ante las sentencias que ha emitido el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que Ayuntamientos paguen laudos de otras administraciones municipales, algunos alcaldes siguen solicitando autorización del Congreso del Estado para vender predios y estadios deportivos de propiedad municipal, e incluso, han pretendido vender escuelas.La justificación es que fueron condenados a pagar laudos por conflictos laborales de gobiernos pasados y ante la carencia de recursos, solicitan permiso para vender bienes inmuebles “que no se pueden vender”.Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, reconoció que la mayoría de las peticiones fueron de Ayuntamientos que concluyeron su mandato constitucional el 31 de diciembre del año pasado pero algunas son de las actuales autoridades locales que apenas tienen 5 meses en funciones.Incluso, diversos exalcaldes pretendieron vender bienes inmuebles para pagar aguinaldos.“Son varios (los Ayuntamientos) y todos los días vienen con nosotros con temas como ese; pero la Ley lo prohíbe, no se puede vender a diestra y siniestra”.Reiteró que el Congreso del Estado ha recibido ese tipo de solicitudes pero no han procedido porque la mayoría solicita desincorporar bienes vigentes y de utilidad pública, por ejemplo, un estadio, un terreno, o una escuela.“No se puede eso, definitivamente no, resultaría en un daño al propio erario. La Ley prohíbe deshacerse de bienes inmuebles propiedad de la administración pública municipal que son de utilidad, no se puede”.Manifestó que hay casos excepcionales que sí proceden, como la venta de bienes que ya no son de utilidad ni son funcionales como es mobiliario de oficina o vehículos inservibles convertidos en chatarra.Cuando se justifica que ese tipo de inmuebles ya no son útiles y que su venta puede resolver el pago de un laudo y si se cumple con todos los requisitos, sí procede.“Pero no se puede vender a diestra y siniestra; hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden: Orientamos a los Gobiernos Municipales para que puedan ejercer una buena función”.