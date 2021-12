Para Presidenta del TEV, debía validarse triunfo de Paty Lobeira

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, aclaró que la Ley permite que las decisiones que tome este pleno puedan ser por mayoría o por unanimidad, por lo que si alguien se siente agraviado por dichas determinaciones, puede impugnarlas para ver si le asiste la razón.Al ser cuestionada sobre el rechazo a su propuesta de confirmar la elección del puerto de Veracruz, por parte de sus homólogos Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vázquez Muñoz, reiteró que a su juicio la decisión debía ser validar la victoria de Patricia Lobeira de Yunes, excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD."De acuerdo con mi criterio consideré que esa era la decisión; sin embargo, la mayoría determinó otro sentido y finalmente conforme a la Ley nuestras decisiones así son, hay veces que pueden salir por mayoría y hay veces que pueden salir por unanimidad y cuando alguien no esté conforme con el resultado están las instancias correspondientes para impugnar y ver si en un momento dado les asiste la razón", expresó.Previo a rendir su segundo y último informe de labores como titular del TEV, reiteró que ella y sus colegas pueden tener criterios diferentes, resaltando que son pocas veces donde la votación se hace de manera diferenciada y no por unanimidad."Con base en eso, nosotros nos enfocamos en el trabajo, damos nuestra posición, muchas veces coincidimos, algunas no, que son menores por cierto pero bueno ése es nuestro trabajo y tratar de avanzar como órgano colegiado porque finalmente lo que se hace es fortalecer la institución", afirmó Díaz Tablada.Agregó que buscan que la ciudadanía tenga confianza en el Tribunal Electoral de Veracruz porque es el máximo órgano garante de los derechos político electores en el Estado de Veracruz.Ante los cuestionamientos hechos por Lobeira Rodríguez, luego de confirmarse la anulación de los comicios en el puerto de Veracruz, insistió que todos los asuntos que llegan al TEV son revisados con mucho cuidado y exhaustividad."Somos cuidadosos, muy exhaustivos para resolver pero hay asuntos donde a mucha gente le interesa saber el resultado y muchas veces no gustan las decisiones, ya sea a una u otra parte, nuestro trabajo es así, siempre nos toca darle una razón a una parte y pues la otra no acredita en este caso", abundó.Refrendó que los tres magistrados están realizando su trabajo con compromiso y cada quien expone sus posturas y a partir de ello se toma la decisión como un colegiado, que confirmarán o revocarán las instancias posteriores.Sobre el trabajo hecho en este segundo año al frente del TEV, Claudia Díaz Tablada destacó la puesta en marcha de las notificaciones electrónicas y el juicio en línea."Mi perspectiva ha sido irnos hacia la justicia digital, ya tenemos notificación electrónica y también un juicio en línea y hacia allá van las cosas, porque como institución nos queremos poner a un nivel de los órganos jurisdiccionales en el país", destacó.En ese sentido, comentó que ya han logrado notificar electrónicamente a 87 promoventes de impugnaciones y hay más personas que están en espera de que se validen sus cuentas para que ya puedan recibir los avisos de manera digital."El juicio en línea apenas tuvimos el evento donde lo presentamos en el mes de octubre pero ya tenemos un usuario que se registró para que en el momento que lo considere pueda presentar el juicio en línea", apuntó.La Magistrada Presidenta afirmó que también se trabajó en la constante capacitación del personal, de que se respetara la paridad de género y de sancionar la violencia política en contra de las mujeres."Desafortunadamente en Veracruz nosotros como Tribunal hemos acreditado temas de violencia política en razón de género y lo que queremos, más que en el momento en que nos llegue el asunto y tomar la determinación, queremos trabajar también en el tema de la prevención. Entonces eso tiene que ver con la capacitación, con cursos, con conferencias sobre todo para garantizar los derechos de las mujeres", precisó.