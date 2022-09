Para proteger a veracruzanas, cuando no falla la Fiscalía, fallan los policías

En lo que va del año, el Instituto Municipal de la Mujer registra 46 solicitudes de intervención, de ellas el 90 por ciento es por violencia física, el resto es económica y por sustracción de menores informó María Teresa Toriz Javier.Agregó que la mayoría de las mujeres que están apoyando ya presentaron su denuncia ante la Fiscalía, sin embargo, reconoció que no hay trabajo conjunto para avanzar en el proceso pues si bien el organismo recibe la querella, la policía no puede brindar especial atención a una sola persona pues hay pocos elementos."El tema es que no hay trabajo conjunto de todos, porque si no se atrasa Fiscalía, lo hace la policía o el departamento de sicología, servicios periciales".La funcionaria advirtió que hace falta mayor capacitación para los servidores públicos y sepan cómo actuar al encontrarse con un caso de violencia familiar.Este martes se capacitaron a los agentes y subagentes municipales en este tema, al respecto Toriz Javier reconoció que la violencia no es privativa de un nivel social, en la zona rural se enfrentan al machismo pero en la urbana hay denuncias contra profesionistas que también ejercen violencia contra sus parejas.