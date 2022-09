Para que arreglen camino en Álamo, cierran paso a vehículos de PEMEX

Con un frente común, pobladores de 22 localidades bloquearon el paso a vehículos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para exigir que apoye en la rehabilitación de la carretera Álamo-Confites, en la zona norte de Veracruz.Encabezados por agentes y subagentes municipales, así como presidentes de Comisariados Ejidales, los campesinos señalaron que los camiones con maquinaria pesada de Pemex y compañías afines han contribuido a dañar la carretera, pues a diario la transitan para ir y venir a los pozos y otras instalaciones petroleras ubicadas en la zona.Detallaron que la vía, que inicia en el entronque con la carretera federal Álamo-Potrero del Llano, y que cruza por comunidades como Agua Nacida hasta Palo Blanco, fue construida con aportación de los ejidos hace 32 años, pero a pesar de que Pemex se beneficia no colabora al mantenimiento.Los inconformes, dijeron, son de localidades como Agua Nacida, La Camelia, Palo Blanco, La Noria, La Barranquita, Las Flores, Cinco Poblados, Úrsulo Galván, Sombrerete y Manuel Almanza.Igualmente provienen de Ojital la Guadalupe, Paso de Álamo, Aguacate Vinazco, Paso del Perro, Loma Bonita, Tablones, Josefa Ortiz de Domínguez, Javier Rojo Gómez, Úrsulo Galván II, La Mata, Rodríguez Clara, Vicente Guerrero y Vara Alta.Asimismo, mencionaron que las autoridades ejidales han tratado de entregar escritos en oficinas locales de Pemex, pero se los han rechazado con el argumento de que los deben llevar a Ciudad de México.Aun así, agregaron que se les prometió que ayer lunes se realizaría una reunión para abordar el tema, pero los dejaron plantados pues no acudió ningún representante de Pemex, ante lo cual optaron por cerrar la carretera y otros caminos a vehículos de la empresa y otras compañías a su servicio, con la advertencia de que no se moverán hasta obtener resultados positivos.