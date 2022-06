Para que no se endeuden con Hacienda, capacitan a alcaldías de Veracruz

El Estado apoya a los municipios de Veracruz con acciones de capacitación para que los Ayuntamientos en el futuro no tengan adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y evitar que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les retenga participaciones federales.El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, expresó que, por el Convenio Fiscal, la Federación tiene la facultad para retener las participaciones federales en los casos que los Ayuntamientos no paguen sus adeudos.“Por el Convenio de Coordinación Fiscal, los municipios que no cumplan, no den muestras de querer pagar o hacer acuerdos, la Secretaría de Hacienda tiene la facultad a través del SAT de descontarle vía participaciones los créditos fiscales, los adeudos que pudieran tener”, señaló.Es por lo anterior que, para evitar esta situación, la administración estatal brinda el apoyo a través de la capacitación a las autoridades municipales a través de estas reuniones, donde participa personal del SAT, así como de la SEFIPLAN.“La intención es eso, que no caigan, al final del día por cualquier incumplimiento pueden caer en eso, en que se les descuenten participaciones, entonces la intensión es ayudar a los municipios para que no caigan en ese descuento de participaciones”, explicó.Recordó que se llevó a cabo este ejercicio en la región sur donde participaron ediles de esa zona, posteriormente en el norte y este viernes en el centro del Estado, donde la mayoría de los ediles ha mostrado interés, así como disposición.“Muchos ya estamos revisando las estrategias en coordinación con el SAT para ver cómo podemos ayudar, aquí la intensión es que, en la medida de las posibilidades de los municipios, puedan encontrar un mecanismo, una solución que no dañe sus finanzas municipales, eso lo que estamos trabajando, ya hay varios que se han acercado”.A este evento, el tercero en realizarse de este tipo y el cual tuvo lugar en conocido hotel de la Capital del Estado, llegaron funcionarios estatales, alcaldes y ediles de diversos municipios de la entidad.