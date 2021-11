Para reactivarse, campos veracruzanos deben diversificar

Investigadores veracruzanos promueven que se diversifique la siembra de cultivos que son demandados a nivel internacional para reactivar el campo, principalmente frutos que son originarios de la región y que ya son explotados en otros países.A decir de la investigadora del Campo Experimental Cotaxtla, Analí del Ángel Pérez, hay cultivos no tradicionales que el consumo demanda y representa área de oportunidad para los productores locales.“Estamos impulsando especies nuevas, sobre todo frutales no tradicionales como es la misma pitahaya, el chicozapote, el maracuyá, la guanábana. Son demandados, en el caso de la pitahaya es demandada como fruto fresco y consumo industrial”.Puso el ejemplo de la pitahaya, la cual está subexplotada en México y es demandada en Europa, Estados Unidos y Canadá como fruto fresco y para el desarrollo industrial, sin embargo, no hay cultivos.Precisó que si bien es endémica de Mesoamérica, se está cosechando en Asia, utilizando tanto la semilla como la fruta.“Se pueden obtener colorantes artificiales en vez de usar químicos. Estamos haciendo transferencia de tecnología y difusión para que siembren más superficie, en México hay 8 mil hectáreas pero en Vietnam tienen 15 mil hectáreas, se llevaron pitahaya de aquí y ellos sí la están aprovechando, es de Mesoamérica, todo el sureste de México y Sudamérica”.Su principal demanda es para la elaboración de cosméticos naturales porque su color rojo es atractivo en la industria.