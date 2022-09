Para secretarios, aguinaldo que toca por Ley y nada más, asegura Cuitláhuac

En Veracruz, los secretarios de despacho recibirán un aguinaldo acorde a lo que marca la ley, no más, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En el caso de los magistrados del Poder Judicial del Estado y diputados, aclaró que es responsabilidad de ellos mismos ya que se trata de otros poderes.“Nosotros apegados a la ley, nosotros muy diferente; lo que es la ley, no más, la Ley del Trabajo, no más, ni un centavo más”, dijo en conferencia de prensa.Asimismo, García Jiménez reconoció que, en el caso del magisterio tanto federalizado y estatal, los docentes reciben un aguinaldo equiparable a 90 días el cual se refiere a un logro sindical.“En el caso de educación tienen 90 días, no los 40 de ley, pero son los trabajadores de educación estatales, algunos no todos, los federales y estatales llegan a tener 90 días, nosotros no, esos han sido derechos y de alguna manera se les retribuye que son maestros”, señaló.Sin embargo, dejó en claro que, en el caso de los trabajadores de la administración estatal, así como de los funcionarios públicos, reciben el aguinaldo que marca la ley del trabajo.“En el aguinaldo de los magistrados, hubo una decisión el año pasado muy buena de parte del Poder Judicial del Estado de su aguinaldo lo dejaron exactamente igual a los días que también tienen los trabajadores, no más días de los que tienen sus trabajadores; lo que pasa es que ahí deciden sus propias formas, esos poderes, pero no deberían hacerlo, esperamos se apeguen a los mismos días que los trabajadores de base tienen”, apuntó.En ese tenor, reconoció que los montos difieren ya que hay diversos salarios, lo que se tasa de diferente manera, sin embargo, insistió en que se deben respetar los 40 días para todos, finalizó.