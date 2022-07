Para seguir como Pueblo Mágico, pavimentarán calles del centro de Coatepec

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera aseveró que su gobierno iniciará en breve las acciones para reparar las vialidades cercanas al centro de la ciudad.En entrevista, justificó que las calles en mal estado fueron heredadas por pasadas administraciones y ahora su Gobierno podría invertir cerca de 10 millones de pesos para las reparaciones más urgentes.“Eso lo conocemos, lo tenemos, es una situación que se heredó desde hace años sin embargo vamos a tener ya actividades de obra en la zona del centro”, dijo.Al respecto, detalló que algunas de las vialidades que serán reparadas son, entre otras, Melchor Ocampo y Miguel Rebolledo, puesto que ambas están en pésimo estado y son convergentes al centro de la ciudad.Admitió que no han hecho un presupuesto formal como tal, pero estimó que pudieran ser cerca de 10 millones de pesos tan sólo para ambas vialidades.Por otro lado, señaló que su administración trabaja para mantener el nombramiento de Pueblo Mágico del municipio, destacando que no hay riesgo de perder el refrendo.“Estamos trabajando el Cabildo con los regidores y la síndica para estar atentos a todo lo que nosotros debemos estar obligados.“Se está cumpliendo y estamos llevando actividades. Asimismo, le solicitamos de alguna u otra manera a quienes estén involucrados en estos temas que nos ayuden y no es para perjudicar, sobre todo al comercio informal”, dijo.En ese sentido, indicó que próximamente reordenarán el centro de la ciudad, lo que implica reubicar a la mitad de los vendedores ambulantes de la zona, lo que serían unos 40 comerciantes.Detalló que se dará prioridad a quienes están enfocados en la venta de productos de la región como las artesanías o dulces típicos de la región.Andrade Rivera dijo que los acuerdos se tomarán con los comerciantes, para conocer si se moverán hacia una plaza, algún lugar cerrado o qué características deberá cumplir la nueva zona de venta.