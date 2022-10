Para seguir operando, empresas de Xalapa optan por reducir utilidades

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Xalapa, Rafael Landgrave Rocas, indicó que el incremento de la inflación, la guerra Rusia-Ucrania y los problemas de suministro y logística de materias primas, han impactado de manera importante a este sector, que tenido que mermar sus utilidades a fin de no despedir personal y seguir operando."Todo esto a la industria nos ha pegado, lo que hemos hecho como CANACINTRA es un esfuerzo por mantener lo más posible las plantillas de trabajo, y en el caso particular de la Región Capital, lo que hemos tratado de seguir haciendo es disminuir nuestras utilidades, nuestros márgenes de utilidad, con tal de seguir operando", mencionó.El líder del ramo industria en Xalapa dijo que este revés lo deben ver como un nicho de oportunidad, que permita apoyar con su experiencia y conocimiento a otras áreas económicas y que a su vez reciban ello de manera recíproca."Nosotros los industriales de México somos los proveedores demás niveles de comercialización y servicios", destacó Landgrave Rocas al explicar que cada sector industrial tiene su propio margen de ganancias; no obstante, todos analizan los aspectos que pudieran ayudarle a reducir costos."Hemos volteado a ver cuáles son nuestros costos fijos, cuáles son nuestros costos variables, cómo disminuimos ciertos gastos. Ahora sí la práctica del reciclado de hojas, utilizar más archivos electrónicos, utilizar más la vía electrónica mejor porque sí es muy importante los usos de electricidad, el aprovechar las vías alternas y el cuidado del medioambiente", precisó.Consideró que la industria automotriz y las armadoras de productos electrónicos son unas de las que más ha sufrido el "golpeteo" económico, influenciado también por la "relación áspera" entre China y Estados Unidos, quién defiende a la Isla de Taiwán, la principal productora de chips."Los temas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son importantísimos e impactan a todos los demás sectores, a través de programadores lógico controlables, en fin, es una afectación generalizada, pero sí, el tema electrónico y de manufactura de automóviles ha tenido un muy fuerte revés", reafirmó el presidente de la CANACINTRA Xalapa.